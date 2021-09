Xbox Game Pass: Anunció 13 juegos nuevos que llegarán al catálogo en septiembre

Septiembre no es un mes espectacular para Xbox en cuanto a lanzamientos de videojuegos se refiere, pero la compañía no para de agregar juegos a Game Pass y ahora llegarán 13 títulos.

Entre los más destacados se encuentran Sable, una gran experiencia independiente que se podrá disfrutar en consola y PC a partir del 23 de septiembre.

Otro de los más importantes y que si llega en su fecha de estreno es Flynn: Son of Crimson, un título de aventura fiel a los plataformeros y el cual ya se encuentra disponible.

La lista la completan I am Fish, SkateBird, Sperliminal, Aragami 2, Lost Words: Beyond the Page, Subnautica: Below Zero, Tainted Grail: Conquest, Lemmis Gate, Asria Ascending, Unsighted y Phoenix Point.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHICHARITO: VISITÓ LA GAMING HOUSE DE FAZE CLAN