IvánTigre vs CrackHeber, choque de estilos en la Final de la Pro League Series

La final de PlayStation 4 de la Pro League Series de SOCCER iD será estelarizada por IvánTigre y Crackheber, dos de los mejores jugadores a nivel nacional que buscan ser el primer campeón de este certamen.

“Me siento bien, por lo general antes de los torneos me siento con dudas, pero ayer en el torneo me sentí bastante bien y el poco de tiempo de descanso no es un problema, ya estoy acostumbrado a este tipo de situaciones”, dijo IvánTigre.

“Me siento bastante contento, como ya sabe Tigre y todos los jugadores, es un trabajo detrás, mucha gente solo ve el partido de Villa y ya, pero es un trabajo detrás, de estudiar el juego y de venir a Monterrey a jugar, pero me siento contento de que se estén dando los resultados”, opinó Crackheber.

Sobre el enfrentamiento Crackheber atribuyó mucho del éxito de Iván a su capacidad de analizar los partidos, mientras que Tigre sabe que su rival es muy peligros con el juego por las bandas.

“La principal fortaleza de Heber es el ataque por bandas, tiene muy bien manejados los desmarque y cuando llega a línea de fondo es muy peligroso porque ya tiene muy perfeccionados los movimientos de los jugadores”, agregó IvánTigre.

“Su fuerte es que sabe manejar muy bien los tiempos del partido, sabe en qué momento atacar, sabe en qué momento defender, sabe en qué momento cambiar alineaciones y es un jugador muy analítico en ese aspecto”, opinó Crackheber.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PHARM Y LUISRAYADO, DUELO DE VIEJOS CONOCIDOS EN LA FINAL DE LA PRO LEAGUE SERIES

IvánTigre considera que la Final terminará en tiempo extras y ambos coincidieron en que el juego terminará con una diferencia de uno o dos goles.