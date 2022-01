Isurus Gaming: Ukkyr; con la misión de hacer historia con el Tiburón en 2022

Isurus Gaming busca un renacimiento glorioso en la Apertura 2022 de la LLA y muchas fichas están apostadas en la llegada de Ukkyr, un entrenador que tiene muy en claro en qué lugar debe de estar el Tiburón en el plano competitivo de League of Legends.

“Es medio raro lo de Isurus, los primeros tres años de mi carrera profesional los empecé allí y era como mi bebé y volver ahora es super raro porque creció muchísimo en estos cuatro años que no estuve y yo también. Creo que es un buen momento para unirme de nuevo a Isurus y ponerlo donde se merece”, mencionó Ukkyr en entrevista con RÉCORD.

La nueva temporada de la Liga Latinoamericana de League of Legends comienza el 29 de enero y Ukkyr la ve como una clara oportunidad para pasar a la historia a pesar del 40-0 que consiguió con Team Aze.

El romper récords en la LLA fue la bandera con la que la organización de Isurus Gaming buscó a su nuevo entrenador y es que terminar invicto, ser campeón y avanzar de Play-In es algo que dejará grabados los nombres de todos los inmiscuidos por la eternidad.

“Con los chicos ya estamos trabajando desde hace varias semanas. Yo tenía la oportunidad de quedarme en Team Aze, pero cuando hablé con Kala e Igor me dieron a entender que teníamos la oportunidad de romper récords en Isurus y es lo que busco. Cualquier equipo puede salir campeón, pero romper récord requiere de mística e Isurus tiene mística", agregó Ukkyr.

“Obviamente entiendo que el 40-0 es un gran número y si mis cálculos no fallan tenemos que ganar 29 para el Apertura, pero esos números no valen nada si no salimos al Play-In, siento que sería un fracaso. Somos la única región que no sale de Play-In y eso me da bronca, y la región se lo merece y lo debemos conseguir para que la gente no olvide de que Isurus es el más grande”, remató el nuevo coach de Isurus Gaming.

Para poder luchar por el título de la LLA en este 2022 Ukkyr necesitaba de un buen roster y por eso buscó a su tirador de confianza, Gavotto, así como mantener al legendario carrilero del Tiburón, Seiya.

"Era muy importante Seiya, es muy importante tener un jugador de esa experiencia; y también era muy importante tener a Gavotto, quien es un ’rookie’, pero se comporta como veterano, tenemos nuestros dos imports. En la jungla optamos por Follow, yo no lo tenía muy considerado, pero cuando hablé con él vi que era de Isurus”, reveló Ukkyr, quien aseguró que extraña la calidez de los aficionados en el escenario.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ISURUS GAMING: PRESENTÓ SU NUEVO JERSEY DE CARA AL APERTURA 2022 DE LA LLA