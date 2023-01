Esland 2023: Ibai Llanos se llevó el reconocimiento como el Mejor Streamer

Los ESLAND llegaron por primera vez a Latinoamérica y México fue el anfitrión de esta segunda edición de los premios para la comunidad hispanohablante de streamers en donde Ibai Llanos se llevó por segundo año el reconocimiento como el Mejor Streamer.

Gerard Romero fue el primer ganador la noche, el periodista deportivo se llevó su primer ESLAND en la categoría Clip del Año gracias a "La haka" que realizó en medio de una entrevista que le realizó al delantero uruguayo Luis Suárez.

Gregf sorprendió al Auditorio Nacional con la presentación del premio al Baile del Año, en diferentes puntos del recinto aparecieron botargas con cabezas de diferentes streamers; aunque Auronplay no estuvo presente, fue sin duda uno de los más ovacionados al momento de presentar su baile "Pepas", al final, el ganador fue Carreraaa con "El Woody".

Los Premios ESLAND llegan a México pic.twitter.com/SzNjX64FUK — Premios ESLAND (@PremiosESLAND) January 27, 2023

El pro-player mexicano Jelty, que saltó a la fama después de quedar junto a Werever en tercer lugar en la categoría Celebrity Pro-Am del Mundial de Fornite, obtuvo el reconocimiento al Mejor Jugador eSports del Año. "La verdad me lo merecía porque soy el mejor y siempre hay que manteneros humildes", comentó.

Ibai Llanos fue invitado por el 'Grecox' a entregar al premio al Caster del Año por sus inicios como comentarista de League Of Leguends, el 'Gigante Noble' admitió que Grefg lo sorprendió pues no estaba preparado para dar un galardón, el cual se llevó Vicky Palami.



El colombiano radicado en México Juan Sebastián Guarnizo, mejor conocido como JuanSGuzanizo se llevó el premio al Roleplayer del Año, "me van a hacer chillar y no quiero", comentó tras ser coreado.

Squid Craft Games fue seleccionada como la Mejor Miniserie y Komanche fue el encargado de recibir el premio, Rubius y Auronplay también fueron parte del proyecto y adelantaron que habrá una segunda parte para este 2023.

Un premio que no se encontraba en las categorías fue dado para Germán Garmendia debido a su reconocida trayectoria en internet que comenzó hace más de 10 años con su canal HolaSoyGerman.

El streamer argentino Spreen venció a Rivers, Quiackity y Noni en la categoría del Streamer Revelación del Año, mientras que la Mejor Serie fue ganada por "El DEDsafio 2".

El premio más deseado por todos los streamer y que compitieron por el ElMariana, Auronplay, Ibai e Illojuan, se lo llevó por segundo año consecutivo el "Gigante Noble", Ibai Llanos Garatea, "viva México lindo coño, ¡si señor!", gritó el español.

Más Ganadores.

Fail del Año- "Ahí va mi burst" de Manute

Enfado del Año- LuzuGames

Talk Show del Año- The Wild Project Jordi Wild

Streamer IRL del Año se lo llevó Kidi

Mejor Cobertura Informativa- Gerard Romero

Canción del Año- Solo Robleis

Miniserie del Año- Squidcraft Games

Evento del Año- La velada del año

Vtuber del Año- Zilverk

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHICHÉN ITZÁ: TURISTA EXTRANJERO SE SUBE A LA PIRÁMIDE DE KUKULCÁN Y LO BAJAN A PALAZOS