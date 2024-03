¿Plan con maña? Video muestra a jugadores de América festejar frente a Oswaldo Sánchez

La victoria de América sobre Chivas el pasado miércoles sigue dejando mucho que hablar. Dos días tras la goleada azulcrema ha empezado a rondar un video que ha causado polémica entre aficionados de ambos equipos.

Tras marcar el tercer gol en el partido, Henry Martín y sus compañeros festejaron en conjunto de cara a las gradas. El festejo en pocos minutos se volvió viral, sin embargo, un nuevo video muestra que justo frente a los jugadores azulcremas se encontraba Oswaldo Sánchez, un histórico de Chivas.

El ahora analista de TUDN, estaba en el terreno de juego y terminó viendo el tercer gol de América a un par de metros. Desafortunadamente para el exportero, el festejo terminó siendo frente a él. Algunos aficionados de ambos lados aseguran que los jugadores americanistas festejaron a propósito, frente al exjugador rojiblanco.

Cabe recordar que previo al partido el mismo Henry Martín habría confesado que él y sus compañeros festejarían sus goles algo que podría generar ‘polémica’ una vez terminado el encuentro.

"Los festejos generan picardía y polémica, habrá festejos, me toque a mí o a mis compañeros. Lo importante es llevarnos la victoria. Los festejos son algo que significa mucho para la afición, que odia la afición de Chivas, pero queda ahí, si bien en alguno momento me pasé, pedí disculpas, no quise ofender a nadie", comentó.

No sabía que le habían festejado en la neta de Oswaldo Sánchez pic.twitter.com/2VpzHIJIi5 — RUBY (@ONEPI3CE3DX2Y) March 8, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:DRAGON BALL: GOKU, FUTBOLISTA PROFESIONAL, SE DESPIDIÓ DE AKIRA TORIYAMA TRAS SU MUERTE