Pepe Segarra, comentarista de TUDN, confesó que no estudió por tres años

Durante una entrevista para TUDN, Pepe Segarra confesó que no fue al kínder, pues desde temprana edad no le gusto ir a la escuela. A pesar de ello puede presumir que ha cubierto eventos de la Serie Mundial, Super Bowl y Juegos Olímpicos para TUDN.

Fue en una charla con los Tres Amigos del canal, Enrique Burak y Toño de Valdés, cuando el apodado ‘Pepillo’ contó que no se presentó al kínder por el simple hecho de que no le gustó y fue su madre quien le enseñó a leer y escribir.

“Yo iba al Kínder Patria, pero duré muy poco porque nunca me gustó el kínder. Llegué a ir, pero no estuve un curso completo porque no me gustaba. Mi madre era maestra y ella fue quien me enseñó a leer y escribir”, dijo Segarra.

Tras la impresión de Burak y de Toño, José ‘Vicente-nario’, como le dicen sus amigos en las transmisiones, siguió contando sobre el por qué se saltó el preescolar y entró a la primera directo.

“Me acuerdo que no me gustaba mucho porque había un lugar como con hortalizas, te ponían a escarbar para sembrar platitas y eso nunca me gustó, te mojabas todo, te ensuciabas.

“Por eso le dije a mi mamá: ‘No quiero ir al kínder’ y fue ella quien me enseñó todo lo que había que aprender en el kínder y entré directo a la primaria, con un examen tipo de admisión”, agregó el comunicador.

Por último, Pepillo Segarra arremetió en contra de las nuevas reglas y agregó que tenía que ir a la primaria ‘a fuerza’.

“Ahora esas jaladas de que maternal, kínder 1, kínder 2, preprimaria y no sé qué tanta jalada, que no manchen. Yo empecé la primaria en 1961, a los seis años, y aunque no me gustara, tenía que ir”, finalizó.

