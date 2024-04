Luis Romo fue invitado a la presentación de los Sultanes de Monterrey

El pasado lunes, los Sultanes de Monterrey organizaron un evento en donde presentaron su nueva indumentaria de cara a la temporada 2024 donde, entre otros grandes nombres, Luis Romo estuvo de invitado en la presentación de los uniformes para esta campaña.

El mediocampista mexicano, que se prepara para enfrentar la vuelta de los Cuartos de final de la Concacaf Liga de Campeones frente al Inter Miami, se dijo fanático de 'la pelota caliente' desde niño, asegurando que su equipo desde la infancia son Los Cañeros de Los Mochis, ciudad de la que el mediocampista es originario.

“Fanático de los Cañeros (de Los Mochis) desde niño y ahora en el verano van a venir varios que juegan allá, me han platicado un poco y hay que apoyarlos; he estado poco en el estadio de Sultanes, espero ir y rodearme de lo que es el beisbol para la gente de aquí”, comentó Romo para Mediotiempo.com

Luis Romo fue el invitado a la presentación de los uniformes de Sultanes y

habló de su gusto por el beisbol, y revela que lo ha jugado y sigue practicando el bateo en jaulas. : Jessika Méndez @JessikaMendez pic.twitter.com/0IxGX3XsWX — MedioTiempo (@mediotiempo) April 9, 2024

Asimismo, Romo también confesó que él practicaba beisbol, esto antes de decidirse por ser futbolista de manera profesional, por lo que agradeció la invitación de los Sultanes de Monterrey para la presentación de su nueva indumentaria.

“Me invitaron a la presentación de los nuevos jerseys, de las gorras y aquí andamos… he practicado el beisbol toda la vida, en mi barrio, en la calle, en mi colonia, un día jugaba futbol, otro día beisbol, siempre tuve el deseo de jugar beisbol. Siempre practiqué el futbol (ya en forma), el beisbol nunca lo practiqué como un deporte, siempre era como juego, pero me gustaba mucho, corría por las pelotas, jugaba de jardín central. Voy seguido a las jaulas de bateo, me gusta que los niños practiquen, porque también les gusta mucho”, finalizó.

