Jorge Campos: Aseguró que es fiel a TV Azteca pese a interés de otras televisoras

Jorge Campos se ha convertido en una pieza importante en las transmisiones de TV Azteca. Y es que el exguardameta de Pumas ha formado un gran equipo con Christian Martinoli, Luis García y Luis Roberto Alves 'Zague' pese a no realizar muchos comentarios.

A pesar de mantener esa característica de hablar solamente cuando lo cree necesario, el excancerbero de México reveló en una entrevista con el Escorpión Dorado que ha tenido ofertas para dejar a los del Ajusco, sin embargo, aseguró que le es fiel a la televisora y nunca los cambiaría.

"No puedo. José Ramón Fernández me trató muy bien y fue de los que me invitaron a TV Azteca, fue de los primeros. Hablé con Marín, que me trató muy bien y fue parte de la negociación. ¡Gracias, André! (...) He estado con Azteca desde que inicié, me han tratado muy bien desde siempre, en toda mi carrera y desde que jugaba. Siempre ha habido una relación", explicó.

Asimismo, Campos reveló que su colaboración con la televisora de Salinas Pliego era de palabra, pues no contaba con un contrato como lo hace actualmente.

"Apenas me hicieron mi contrato, porque todo era de palabra; tenía ofertas por todos lados y decía 'no puedo', a lo que me respondían que sin contrato sí podía, pero era la palabra. Digo pocas las que digo y esa es una que tengo. Me hicieron famoso", sentenció.

