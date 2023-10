Fortaleza de Brasil sale al campo acompañado de perritos en su partido frente América MG

AÇÃO NOVIPET!

Na partida de hoje, Cães do Abrigo São Lázaro, instituição que trata de adoção de pets em Fortaleza, entraram em campo junto ao jogadores no protoloco inicial de jogo ao invés dos mascotes tradicionais, as crianças.

A campanha ocorre na semana do Dia Mundial… pic.twitter.com/Ny34Lllu0g

— Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) October 8, 2023