Filtran declaración de Jenni Hermoso sobre el beso con Rubiales: 'No me sentí respetada'

El programa ‘Código 10′ de Telecinco, en la televisión española, ha tenido acceso al relato que la futbolista del Pachuca, Jennifer Hermoso, quien dio ante la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez para formalizar su denuncia sobre el expresidente de la RFEF, Luis Rubiales.

Hermoso, relató ante la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez cómo vivió ella los hechos que le llevaron a presentar una querella contra el expresidente Luis Rubiales y cómo le está afectando.

“Cuando estábamos en la ceremonia de la entrega de medallas, me pone la medalla. Yo saludo a la reina, abrazo a la hija y ya el siguiente era Rubiales. Yo le abrazo y lo primero que le digo al abrazarlo es ‘la que hemos liado’ y pega un brinco sobre mí y me mantengo firme. A la que baja lo único que recuerdo es que me dijo ‘este Mundial lo hemos ganado gracias a ti. Lo siguiente que recuerdo son sus manos sobre mi cabeza y el beso en la boca”, confesó.

Asimismo, Jenni declaró también ante la fiscal de la Audiencia que todo lo ocurrido le está afectando seriamente en su vida particular y se ha sentido indefensa.

“No he salido de casa, por qué tengo que estar reprimida. Creo que no merezco haber vivido todo esto. Mancharon mi imagen y sentí que nadie me protegía”.

Por su parte, la jugadora del Pachuca Femenil, fue cuestionada sobre si el beso fue consentido, a lo que la española negó rotundamente.

“No. No me sentí respetada ni como jugadora ni como persona”, sentenció.

