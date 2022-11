Faitelson contra el Perro Bermúdez: "Con todo respeto, no sirve pa’ ni madre"

David Faitelson, periodista y comentarista deportivo, se fue con todo contra el narrador Enrique 'El Perro' Bermúdez durante una entrevista con el comediante Franco Escamilla para el podcast 'Tirando la Bola'.

El colaborador de 'ESPN' aseguró que 'El Perro' sólo sirve para darle "sabor" a los partidos más no es periodista ni puede daruna opinión.

“El Perro es bueno haciendo uf, uf, recontra uf, y metiéndole sabor a sus transmisiones, pero por lo demás, con todo respeto, no sirve pa’ ni madre.

“Tuve bronca con él, pero él es muy bueno narrando, muy buen narrador histórico, pero no le pidas periodismo, porque no es periodista, punto, y no le pidas su opinión, porque no sabe dar una opinión; ¿estoy diciendo alguna mentira?, por favor”.

