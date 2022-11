Enrique Bermudez le responde a David Faitelson: "Eres un estúpido"

En días pasado Franco Escamilla, famoso comediante y standupero, compartió en su canal de YouTube una entrevista con David Faitelson donde, entre muchas cosas que hablaron, hizo publica su opinión sobre su compañero de profesión Enrique "Perro" Bermúdez.

"El Perro es bueno haciendo uf, uf, recontra uf, y metiéndole sabor a sus transmisiones, pero por lo demás, con todo respeto, no sirve pa’ ni madre. . . Tuve bronca con él, pero él es muy bueno narrando, muy buen narrador histórico, pero no le pidas periodismo, porque no es periodista, punto, y no le pidas su opinión, porque no sabe dar una opinión; ¿estoy diciendo alguna mentira?, por favor", comentó el actual analista de ESPN.

Y tu @Faitelson_ESPN , para que sirves? , solo para hacer polemica barata, porque en @ESPNDeportes , no te ponen a narrar o analizar un partido? .Porque no sabes, eres un estupido!! — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) November 13, 2022

Tras los comentarios de Faitelson, Enrique Bermúdez no se quedó callado y le respondió mediante redes sociales desatando una nueva polémica entre Bermúdez de la Serna y Faitelson, este último ahora fuera de la televisora del Ajusco.

"¿Y tu Faitelson, para qué sirves?, solo para hacer polémica barata ¿Por qué en ESPN no te ponen a narrar o analizar un partido?. Porque no sabes. Eres un estúpido!", argumentó Bermúdez mediante su cuenta de Twitter.

Estás declaraciones se unen a los comentarios hechos por compañeros de cadena de Bermúdez de la Serna, TUDN, entre las que destacan las de Marco Cancino.

