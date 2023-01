Dani Alves a compañeros de prisión: 'No me asusta nada'

Dani Alves se quiere adaptar cuanto antes a la prisión donde está recluido en Barcelona a la espera de saber su futuro. Recientemente, medios españoles recuperaron algunas palabras del brasileño, donde dice no tener miedo de nada.

Según La Vanguardia, el exfutbolista de Pumas ha tomado su estancia en la cárcel como un reto más. “Me fui a casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”, le comentó a otros reos.

Asimismo, la citada publicación remarcó que Dani Alves no busca ningún trato especial. “El futbolista se ha quedado afuera, y el Dani que está aquí es uno más”, dijo.

Por otro lado, Alves continúa con la versión acerca que todo se trató de una relación sexual consensuada, pero al ser más cuestionado por sus compañeros en prisión piensa mucho antes de hablar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DANI ALVES DISPUTÓ SU PRIMER PARTIDO DE FUTBOL EN PRISIÓN DE BARCELONA