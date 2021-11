Qatar 2022: ¿Cómo está el país a un año del Mundial?

Fatma Al Nuaimi es la Directora de Comunicación del Comité Supremo de Organización y Legado del Mundial Qatar 2022, en pocas palabras, la cara visible de la próxima Copa del Mundo. En entrevista con RÉCORD desde Doha, repasamos todas las preocupaciones que puede tener un aficionado que desee asistir en el próximo invierno a la gran fiesta del futbol, partiendo de la posibilidad de que exista un vuelo directo desde México hasta el país árabe, hasta los distintos tipos de alojamiento, la seguridad, el consumo de bebidas alcohólicas y la próxima venta de entradas para los partidos.

En este momento, ¿qué tan listos están en Qatar para recibir la Copa del Mundo?

Hemos progresado mucho, tenemos el 98% de las infraestructuras ya preparadas. Con el estadio que vamos a inaugurar en la próxima Arab Cup (30 de noviembre), sólo faltará uno por estrenarse en 2022. El Estadio Lusail estará terminado a finales de este año y tendremos así todos los estadios listos un año antes del inicio del Mundial. Estamos en tiempo, en la Arab Cup tendremos 100% de ocupación en los recintos y estamos contentos por ello. Hemos vuelto a la normalidad.

¿Habrá vuelos directos entre México y Qatar durante el Mundial?

Estamos trabajando en ello. Sabemos que México es uno de los países que más aficionados atrae y está en el top 10 de requerimiento de entradas. Trabajaremos para asegurarnos acceso directo desde México.

¿Cómo cree que se deben adaptar los hinchas que vengan a la cultura árabe?

Esperamos que la gente descubra nuestra cultura y se acerque a ella. Estamos haciendo muchas campañas de promoción para enseñar la hospitalidad de nuestro pueblo. Hemos albergado ya muchas expediciones de fans, medios de comunicación y han contado libremente lo que han visto en nuestro país. Estamos trabajando con las Federaciones para dar la mejor información a los fans.

¿Habrá distintas clases de alojamientos para todo tipo de bolsillos?

Tenemos previsto la visita de más de un millón de seguidores y debemos dar soluciones a todos. Para no crear alojamientos inservibles después del Mundial hemos ideado alojamientos temporales como cruceros, hoteles flotantes, villas en el desierto, una oferta alejada de los tradicionales hoteles. La gente puede tener una percepción de que Qatar es un país muy caro y que sólo hay hoteles de cinco estrellas pero tendremos opciones para todo los bolsillos. Poco a poco iremos publicando nuevas opciones de alojamientos. Otras alternativas como departamentos o Airbnb también estarán disponibles.

¿Dónde estarán las fan zones?

Habrá cinco y estarán en localizaciones estratégicas de Doha

Se podrá beber alcohol en ellas o sólo en los hoteles?

Habrá áreas específicas para consumir alcohol en las fan zones o en otros sitios donde los aficionados estén concentrados, pero no habrá alcohol en las calles de forma abierta. Queremos que la gente se divierta pero que también disfruten si vienen en familia. En el Mundial de Clubes pasado, con hinchas del Liverpool, Rayados o Flamengo hubo alcohol y los aficionados se divirtieron antes y después del partido. Aún estamos viendo si va a haber alcohol dentro de los estadios, ya lo resolveremos con la FIFA. Sin embargo, es posible consumir alcohol en Qatar en restaurantes o en hoteles.

¿Cuándo se podrán empezar a comprar tickets?

El ticketing depende de FIFA pero para el público en general se empezarán a vender en enero y aplicaremos el mismo Fan ID que se usó en Rusia.

¿Cuántos partidos se podrán ver en un día?

Mínimo se podrán ver dos en el mismo día dado lo compacto del calendario en la primera fase. Será la primera vez en la historia de un Mundial. En la fase de grupos habrá cuatro partidos al día y los fans podrán ir de un estadio a otro. Para los que sólo quieran ir a un partido, Qatar ofrecerá muchas opciones de turismo y diversión. Puedes ir a la playa o al desierto y será una buena oportunidad para conocer la cultura árabe. Qatar será un festival gigante para disfrutarlo durante todo el mes. Sé que hay muchos prejuicios hacia esta parte del mundo pero habrá diversión para todos en el que será el mayor evento mundial tras la pandemia. Daremos una imagen diferente a la percepción que algunos medios occidentales han expandido sobre nuestro país.

¿Será realmente posible asistir a tres partidos en un día?

Sí, pero quizás hay que perderse el final del segundo para poder llegar al tercero. Los horarios de los partidos serán a las 13:00, 16:00, 19:00 y 22:00 horas. Depende mucho de en qué estadios sean los partidos para poder llegar a ver los tres partidos.

Habrá ocho estadios en 75 km a la redonda, ¿está preocupada por el tráfico y el transporte público?

Hemos creado el metro en 2019 y ya está en funcionamiento y hemos intentado educar a nuestro pueblo para usar el transporte público y no sólo ir en su propio coche. Esperamos que el 70% de la gente use el transporte público que será 100% ecológico para crear un Mundial sostenible. Vamos a transformar la Cornisa que vertebra toda la ciudad en una zona sólo peatonal y así educar poco a poco a la gente. Nuestro gran examen será ahora en la Arab Cup pero haremos más de aquí al Mundial. Nuestro Mundial tiene una ventaja para los equipos también y es que no harán vuelos internos.

¿Por qué cree que un aficionado mexicano no se debe perder este Mundial?

Todos sabemos que para México, el futbol es una religión y para los locos del futbol, ir incluso a dos o tres partidos al día es increíble. El hecho de que los fans no tengan que cambiar de hotel también es una ventaja y así tienen más oportunidad de hacer turismo en el país y no perder tiempo en los aviones.

¿Cómo van a controlar a todas las aficiones juntas en un espacio muy pequeño?

Tenemos un Comité de Seguridad a cargo de todo eso y hemos firmado acuerdo con países como Inglaterra, Francia, Portugal, Rusia en temas de seguridad para controlar a sus aficionados. Hemos estudiado torneos pasados para estar preparados de cara a nuestro Mundial.

¿Qué comportamientos serán inaceptables para los fans?

No habrá leyes especiales pero por ejemplo en Qatar, si quieres tomar foto de alguien, tienes que preguntarle primero. Por eso daremos guías a los fans para determinados comportamientos, pero es lo mismo en cualquier parte del mundo, si vas a Japón tendrán sus costumbres y siempre hay que respetar las costumbres locales y aquí en Qatar será igual.

¿Van a advertir a los hinchas peligrosos de que si hacen algo tendrán su castigo?

Para nosotros la seguridad y salud de los hinchas serán nuestra prioridad y perseguiremos a los que intenten perturbar esto.

¿Han pensado en la seguridad en sitios no oficiales donde puedan congregarse muchos hinchas?

Creo que casi todo el tráfico de gente estará en la Cornisa que conecta la zona vieja de Doha con la nueva. Ese es el corazón de Doha y hemos visto que en anteriores torneos todo mundo se concentra ahí.

