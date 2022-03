Luis Enrique: 'No creo que nos haga falta jugar con selecciones de otro continente'

Tras asegurar su pase a la Copa del Mundo a realizarse a finales de año en Qatar, el seleccionador de Argentina Lionel Scaloni aseguró que le gustaría enfrentarse a selecciones de otros continentes para llegar mejor preaprados a la cita mundialista.

Sin embargo, para Luis Enrique, seleccionador de España, esto no será necesario, pues las selecciones europeas tienen un gran nivel.

"No lo creo, la verdad es que no. No creo que nos haga falta jugar contra selecciones de otro continente. Las de Europa por suerte son de altísimo nivel. De hecho creo recordar que en el último Mundial las cuatro semifinalistas fueron europeas", aseguró el estratega para TNT Sports Brasil.

"Es evidente que hay selecciones de un nivel como Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay que pueden estar y que están en el máximo nivel, pero no creo que vaya a ser un problema para nosotros. El día que tengamos que competir contra ellas, lo intentaremos hacer de la mejor manera. Será muy difícil, seguro, pero no creo que sea un problema", agregó.

Y es que Scaloni había comentado que "a nosotros nos interesa jugar con selecciones que no son sudamericanas. En eso estamos trabajando. Pero también las demás selecciones están esperando la clasificación para después armar los amistosos que son pocos y este año el tiempo de preparación del Mundial es bastante ridículo. Hay que usar los partidos de buena prueba".

