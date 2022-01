Gareth Bale se retiraría en caso de que Gales no califique al Mundial de Qatar 2022

Gareth Bale podría tener sus días contados como jugador profesional. El atacante galés del Real Madrid estaría contemplando retirarse de las canchas en caso de que su país no califique al Mundial de Qatar 2022.

El Expreso de Gales, como se le conoce, no tiene actividad con el Real Madrid desde el 28 de agosto de 2021. En ese contexto, The Athletic reveló que fuentes del entorno de Bale han mencionado que el delantero no vería con malos ojos un temprano retiro.

Gales se encuentra actualmente en el repechaje de la UEFA para acceder por un boleto a la Copa del Mundo. En las Semifinales deberá enfrentarse a Austria y, en caso de vencer, jugará contra el ganador de la llave entre Escocia y Ucrania.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha seguido la línea de su predecesor, Zinedine Zidane, con respecto a Bale: el otrora referente y tricampeón de Champions ahora ve cómo su legado se desvanece.

