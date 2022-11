Cristiano Ronaldo debutó con el Sporting de Lisboa en 2002, hace ya 20 años, tras un año en Portugal el Manchester United lo colocó en otro nivel hasta donde estuvo en 2009, año en el que fue traspasado al Real Madrid, tras nueve años en el conjunto merengue emigró a la Juventus de Turín y en el ocaso de su carrera regreso a Manchester en su segunda etapa.

A nivel de clubes nadie ha ganado más veces la UEFA Champions League como Cristiano, sus récords individuales podrían durar para la posteridad, pero, al igual que Lionel Messi, el tema Selección es algo pendiente y ahora que Qatar podría ser su última Copa del Mundo el retiro comienza a rondar al portugués.

A días de que arranque el Mundial, la Selección Portuguesa ya está en Doha y se prepara para su debut aunque Cristiano podría estar pensando un poco más allá del primer encuentro ante Ghana, en una entrevista con Piers Morgan CR7 aseguró que de ganar la Copa del Mundo podría retirarse del futbol.

"En este momento me siento muy bien, creo que haré una buena Copa del Mundo, estoy preparado física y mentalmente. . . Será complicado, tenemos un gran entrenador, una buena generación de futbolistas, no somos los favoritos. . . Si ganó la Copa del Mundo seré el hombre más feliz del mundo y me retiraría 100%", aseguró entre risas.

