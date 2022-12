Qatar 2022: Benzema habría engañado a Deschamps sobre su estado físico, afirma prensa francesa

Karim Benzema publicó hace unas horas que dejará la Selección de Francia. Para el Mundial de Qatar no pudo estar en óptimas condiciones, pues se lesionó y fue cortado de la lista. No obstante, la prensa gala especula que hubo un encontronazo entre el delantero del Real Madrid y Didier Deschamps, donde el deportista ocultó una lesión previa.

Según lo escrito en L’Equipe, hubo una serie de hechos que rompieron la relación entre el actual Balón de Oro y el DT finalista en Qatar, sobre todo por el estado físico del atacante.

En la línea planteada por el diario, Benzema estaba consciente que arrastraba algunas molestias físicas, pero decidió no contárselo a Deschamps con tal de poder estar en el combinado y, eventualmente, en el Mundial.

Finalmente, llegó su lesión, ya en la concentración de la Selección de Francia. Cabe puntualizar que sus dolencias ya no eran en la pierna que no estaba al 100 por ciento, sino en la contraria. En ese momento, la directiva sospechó que el ‘killer’ tenía conocimiento de sus malestares y no fueron notificados.

Hugo Lloris y Antoine Griezmann, ambos con una jerarquía importante en el conjunto francés, habrían visto bien la salida de Benzema ‘facilitando’ su retirada.

