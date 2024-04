¡Tu futuro en la semana del eclipse! Mhoni Vidente te dice el horóscopo

Mhoni Vidente te trae tus horóscopos del 7 al 12 de abril, semana en la que justamente estaremos viviendo el eclipse solar, por lo que la profeta, te dice qué pasará, y podrás encontrar todo en su canal de YouTube.

ARIES

La carta del emperador, eres fuerte y dinámico, traes abundancia y estabilidad. Deja los pensamientos negativos; semana de juntas laborales y mejoras de puesto y te invitarán a salir de viaje. Tu mejor día será el martes porque te trae estabilidad económica. Aliméntate mejor. Tus números mágicos son 09 y 13; y tus colores de la semana son naranja y rojo. Cambios positivos en la semana.

TAURO

La carta del as de bastos, que es determinación. Traes una buena racha, pero estás acelerado y enojado, sacúdete la energía negativa, por el eclipse andarás con dolores de cabeza. Tu mejor día será el miércoles. Ten más comunicación y prepárate. Te llega la verdad que estabas buscando; valora lo que tienes. Tus números mágicos serán 13 y 37 y tus colores de la semana son azul y blanco.

GÉMINIS

La carta del carruaje y sigue adelante sin miedo. El eclipse te dará coraje y con pesadez, sin dormir. Córtate el cabello; tu mejor día será el jueves y va a ser una semana de mucho trabajo. Usa tu intuición, sabes quién quiere hacerte daño, pero estás a tiempo de alejarte de personas tóxicas. Tus números mágicos serán 17 y 21; y tus colores de la semana son morado y naranja.

CÁNCER

La carta del mundo, tienes que enfocarte esta semana en quitarte enfermedades y problemas porque tienes que preparar cosas importantes. Tu familia necesita tu apoyo y el mejor día será el martes; el eclipse te afectará en lo sentimental y en la cintura, pero será pasajero. Te viene dinero extra. Tus números mágicos son 14 y 29; y tus colores de la semana son azul y plateado.

LEO

La carta del as de oros, suerte y abundancia. El eclipse te afecta en lo emocional y en recordar el pasado, no comas puerco ni pescado, ni pidas préstamo. El mejor día será el martes. Eres la fuerza y el guía de los que te rodean, prepárate y cuídate de huesos. No regreses con amores del pasado. Tus números mágicos son 16 y 22; y tus colores de la semana son blanco y naranja.

VIRGO

La carta de los amantes. Va a ser una gran semana, de conquistar lo que quieras; cuídate de problemas de papeles, el eclipse te dará enojos sin razón y dolores de cabeza. Tu mejor día es el jueves y será semana de juntas laborales para cambios positivos; respira para que tu mente se relaje y quítate personas tóxicas. Tus números mágicos son 20 y 27; y tus colores de la semana son amarillo y rojo.

LIBRA

La carta del juicio que es determinación en la semana que tendrás crecimiento laboral. Saca un crédito para casa o coche, el eclipse te perjudica en cuestiones de inseguridad y pareja. Toma mucha agua para que tu cuerpo saque energías negativas. No vayas al dentista. Tu mejor día será el viernes. Tus números mágicos son 03 y 31; y tus colores de la semana son amarillo y naranja.

ESCORPIÓN

La carta del diablo, es dinero rápido y cambios precisos. Y tu mejor día será el miércoles, no te hagas ninguna operación por el eclipse, sé muy precavido y consciente, no hagas nada médico en día del eclipse. Quítate de chismes, ya no digas nada; trata de no cortarte el cabello porque por el eclipse no te va a crecer. Tus números mágicos son 19 y 02; y tus colores de la semana son rojo y azul.

SAGITARIO

La carta del loco, son momento de madurez y tomar decisiones. Busca lo que se te da más fácil, estás en tiempo de crecer económicamente, por el eclipse no pidas prestado, te afecta en rompimiento de pareja, ten calma. Tu mejor día será el jueves. Tus números mágicos son 10 y 30; y tus colores de la semana son plateado y dorado. Eres el apoyo de la familia, pero a veces te cansas, suelta lo que no es para ti.

CAPRICORNIO

La carta del sol, pero el eclipse te caerá con gastritis y enojos, toma mucha agua y no te enojes, trata de cortarte el cabello para renovar tu energía. Semana para tomar acciones y tu mejor día será el martes, el dinero se te va a dar, pero guárdalo e inviértelo. Tus números mágicos son 11 y 13; y tus colores de la semana son naranja y amarillo. Tienes que encontrar la dirección de tu vida.

ACUARIO

La carta del mago, pide que se te va a dar porque traes suerte. El eclipse te afecta en robos y pérdidas, por eso sé más consciente y cuida tus cosas. Tu mejor día será el jueves y será semana de juntas laborales. Trata de ir a la playa y juega lotería; te buscará un amor del pasado. Tus números mágicos son 05 y 18; y tus colores de la semana son verde y naranja. Si quieres ser papá o mamá, estás en ese tiempo.

PISCIS

La carta de la estrella porque es una semana de brillar y tener éxito. Tu mejor día será el miércoles y te van a pagar una deuda del pasado, estás en momento de cambiar de casa, trabajo o ciudad. Con el eclipse te pueden meter en chismes o problemas. No hagas nada médico el día del eclipse. Tus números mágicos son 06 y 27; y tus colores de la semana son azul y naranja.

