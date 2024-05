Thalía rompe el silencio y habla de su supuesta pelea con Becky G

Thalía salió al paso de los rumores sobre una supuesta pelea con la también cantante Becky G durante la ceremonia de los Latin American Music Awards, asegurando que no hubo una discusión como se aprecia en el video que se hizo viral, por lo que pidió a la gente que no sean “mitoteros”.

En el video que publicó la actriz mexicana comienza diciendo que se peleó con la cantante estadounidense porque alguien se comió su hamburguesa en el camerino, sin embargo, posteriormente la protagonista de la telenovela 'María la del barrio' señaló que era una broma y explicó de qué estaba hablando con su compañera de conducción.

“No se crean lo de la hamburguesa, ven que fácil es crear chisme. La gente es mitotera y chismosa.

“De lo que estábamos hablando Becky y yo era de nuestros performances. Ella nos estaba contando que los zapatos que usó en su presentación no se los había tratado en el ensayo y ojo, el piso estaba resbaladizo para ella y ella nos estaba diciendo: 'es que el piso estaba resbaladizo y no los había probado', entonces yo le digo: 'por eso yo siempre ensayo con mis zapatos con los que voy a cantar', eso es todo, no sean mitoteros ni chismosos”, mencionó la esposa de Tommy Mottola.

Thalía niega pelea por le vestuario de Alejandra Espinoza

De esta manera quedó desmentida la versión que aseguraba que Thalía y Becky G se había peleado durante un corte comercial de los Latin American Music Awards, debido a que supuestamente la cantante mexicana le reclamó a Alejandra Espinoza, la otra conductora del evento, que llevaba un vestido muy similar al de ella.

“Becky y yo nos amamos, Carlos Ponce, Becky y yo nos amamos, Carlos Ponce, Becky, Ale y yo nos amamos y los mitoteros salen sobrando así que no empiecen a echar chisme, la pasamos muy bien”, culminó la interprete del tema 'Amor a la mexicana'.

Thalia estaba mandando a la otra chica a Cambiarse de vestido porque se parecía a su vestuario y Becky G la defendió pic.twitter.com/3tFKqVzI5e — JANGEL (@ChicOp__) April 29, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: XÓCHITL GÁLVEZ RECIBE LIMONAZO EN VISITA A MERCADO DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO