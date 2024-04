Suki Waterhouse revela el sexo de su bebé que tuvo con Robert Pattinson

Durante su presentación en el Festival Coachella, Suki Waterhouse, quien dio a luz a su primer hijo en marzo de este año fruto de su relación con Robert Pattinson, reveló que se trata de una niña.

Suki Waterhouse reveé el sexo de su bebé

"No sé si algunos de ustedes lo saben, pero recientemente ocurrieron grandes cambios en mi vida; Se han producido algunos eventos bastante importantes. Me encantan las mujeres increíbles y he sido muy afortunada de tener mi propia pequeña increíble y conocer al amor de mi vida", dijo la actriz en el festival.

La actriz de Daisy Jones & the Six también decidió interrumpir su licencia de maternidad para presentarse en el escenario y ofrecer su espectáculo, vistiendo unos pantalones blancos y un abrigo de piel de gran tamaño.

Parte de su actuación incluyó una versión de "Don't Look Back in Anger" de Oasis, además de sus propias canciones.

Se plantea una incógnita acerca del momento preciso en que el protagonista de la película "El Faro" (The Lighthouse) y Waterhouse, de 32 años, comenzaron su relación, aunque se calcula que fue en 2018.

Tras dar a luz, Suki compartió imágenes de su cuerpo posparto en su perfil de Instagram, acompañadas de descripciones de sus emociones.

"¡El período posparto ha estado lleno de alegría estimulante, tantas risas, lágrimas, tantas hormonas!

"Estoy orgullosa de todo lo que mi cuerpo ha logrado y orgullosa de la amabilidad y la gracia que me he brindado durante este período de recuperación", finalizó.

