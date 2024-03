¡Se ponen muy machinos! Molotov exige que no usen su música e imagen en temas electorales

Xóchitl Gálvez despertó el enojo de la banda Molotov por mencionarlos en un video y decir que le hicieron una canción para su campaña a la gubernatura de Hidalgo en 2010.

“Molotov es un grupo musical que quiero mucho. Hicieron mi canción cuando fui candidata a gobernadora del estado de Hidalgo: ‘Ahí viene, ahí viene Xóchitl. Que sí, que no, cómo chingados no’”, mencionó en su Tik Tok a la vez que mostraba un disco del grupo.

Molotov presentará denuncias contra quienes usen su música

Ante el comentario de la candidata presidencia de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, Molotov publicó un comunicado para dar a conocer que varios candidatos y de diferentes partidos han querido lucrar con sus canciones.

“Lo que incluso motivó que hayamos tenido que presentar denuncias penales ante la FGR por el uso no autorizado de varias de nuestras canciones”, detallaron.

Molotov defiende su ideología rebelde

Los molochos indicaron que dentro de su filosofía está el no apoyar a ningún candidato de elección popular y más por la congruencia de sus canciones que critican al sistema político.

"Siempre seremos críticos de lo que no está bien y puede mejorar, que por cierto es mucho, en todos lados. Pedimos a las autoridades electorales que estén al pendiente de cualquier uso no autorizado de nuestras canciones e imagen, pues no hemos consentido ni consentiremos jamás en forma alguna, su uso para ningún fin relacionado con el proceso electoral”, concluyeron.

