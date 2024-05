Queda en libertad 'Don Rodo', hermano del 'Mencho' quien es líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

La madrugada de este martes 30 de abril quedó en libertad Abraham Oseguera Cervantes, alias ‘Don Rodo’, quien dejó las instalaciones del Penal del Altiplano luego de que la Fiscalía General de la República no pudo armar un caso contra él.

El hermano de Nemesio Oseguera 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) había sido detenido el pasado 21 de abril por policías del municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, encontrándole dos armas de fuego con cargadores, cartuchos y dosis de drogas.

Sin embargo, un juez decidió no vincularlo a proceso debido a inconsistencias tanto en el reporte de la Fiscalía General de la República como de la Guardia Nacional, considerado que no fue legal su detención, aunado a que no había una orden de aprehensión contra 'Don Rodo'.

Los delitos por los que se buscaba imputar al hermano de 'El Mencho' eran delitos contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, sin embargo, no pudieron ser sustentados en la investigación.

Al respecto, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo estar sorprendida por la liberación de 'Don Rodo', asegurando que la Fiscalía aportó las pruebas suficientes para acreditar la legalidad de su detención.

“Sorpresivamente pese a que la Fiscalía General de la República aportó en la carpeta de investigación los elementos para solicitar la legalidad de la detención y la vinculación a proceso, el juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, en Almoloya, Rogelio León Díaz decretó no vincularlo a proceso, no mantenerlo en prisión y su inmediata liberación”, comentó la funcionaria durante la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

