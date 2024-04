Profeco alerta sobre fraudes si te ofrecen trabajo "Dando like a videos"

La Profeco alerta sobre una nueva estafa en WhatsApp llamada "Montalikes" y brinda consejos para evitar fraudes cibernéticos. Las redes sociales han sido vulnerables a estafas que pueden robar datos personales, como el aumento del 672% en el robo de cuentas de WhatsApp en México en los primeros meses del 2024.

"Montalikes" nuevo fraude

WhatsApp es una red social muy popular en México y se ha detectado una estafa llamada "Montalikes". Consiste en supuestos empleadores que ofrecen trabajos con sueldos altos para robar tus datos personales y bancarios. La Profeco recomienda reportar esta estafa y tomar precauciones para evitar caer en ella.

La estafa consiste en:

Recibes un mensaje a través de WhatsApp solicitando unos minutos de tu atención. Una vez que accedes, te presentan una oferta laboral para un trabajo de medio tiempo, prometiendo ganar una cantidad considerable al día por simplemente dar " likes " en videos de YouTube o Instagram .

Si decides aceptar la propuesta, te enviarán una prueba para que des likes en los videos mencionados, pero te pedirán que envíes capturas de pantalla como prueba.

Posteriormente, te pedirán que te pongas en contacto con otro usuario para proporcionar tus datos personales y bancarios. Incluso es posible que te soliciten realizar un pequeño depósito para ganar su confianza.

Una vez hecho esto, te agregarán a un grupo de WhatsApp o Telegram donde te indicarán que, si deseas aumentar tus ganancias, deberás completar más tareas.

La estafa se produce cuando te solicitan realizar un depósito con la promesa de obtener mayores ingresos.

¿Cuáles son las recomendaciones de la Profeco?

No brindar datos personales ni realizar depósitos a cambio de una contratación. Desconfiar de mensajes fraudulentos y no entrar a enlaces de números desconocidos. Reportar y bloquear números que envíen mensajes fraudulentos. En caso de ser víctima de fraudes, marcar al número 088 para denunciar la estafa ante el Ministerio Público. Es importante no contestar a propuestas de empleo por WhatsApp, ya que podrían ser parte de la estafa de los "Montalikes".

