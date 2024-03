Marvel Studios ha confirmado oficialmente el desarrollo del proyecto centrado en Nova

Marvel Studios ha estado evaluando la introducción de Nova en el Universo Cinematográfico de Marvel durante varios años. Inicialmente se consideró incluir al personaje en un borrador de Guardianes de la Galaxia, pero la idea fue descartada. Posteriormente, se volvió a considerar para la película Vengadores: Infinity War, pero nuevamente no se concretó.

Marvel Studios habla sobre una nueva película en la que Nova podría estar involucrado

En 2022, se anunció un proyecto sin título sobre el personaje Nova con Sabir Pirzada involucrado. Inicialmente se pensó que sería una serie de televisión, pero luego se informó que sería una película. Dos años después, se reveló que el proyecto sigue en desarrollo y podría ser una serie según Brad Winderbaum de Marvel.

“Nos encanta Nova. Estamos en las primeras fases de desarrollo de Nova”, afirmó Winderbaum. No obstante, el ejecutivo reconoció que el proyecto aún no tiene luz verde y que se evaluará meticulosamente que producciones finalmente verán la luz. “Tenemos un nuevo sistema entre bastidores en Marvel Studios. Ahora somos más como un estudio tradicional. Estamos desarrollando más de lo que realmente vamos a producir. Pero hay planes para desarrollar Nova. Me encanta Nova, también. Me encanta Rich Rider. Hay que conjurar estas cosas para que sucedan, pero me encantaría ver una serie de Nova, algún día”. Señalo.

Nova es un personaje de cómic creado por Marv Wolfman y John Romita Sr. en 1976. Richard Rider es un adolescente que se convierte en miembro de Nova Corps, una fuerza policial intergaláctica, tras heredar poderes que le otorgan fuerza, vuelo y resistencia a las lesiones. El proyecto de Nova todavía está en desarrollo, mientras que X-Men '97 se estrenará en Disney+ el 20 de marzo.

