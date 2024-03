¿Livia Brito pagaría millonaria multa por golpear a paparazzi? ¡Entérate de los detalles!

Luego de casi cuatro años de juicio, el paparazzi Ernesto Zepeda dio a conocer que un juez falló a su favor en la denuncia contra Livia Brito y su novio por golpearlo y robarle su cámara en el Caribe mexicano.

El fotógrafo detalló, en ‘Venga la Alegría’, que la cubana y su pareja Mariano Martínez fueron sentenciados supuestamente por daño moral, por lo que tendrán que pagarle 1 millón 200 mil pesos.

¿Cuándo le pagará Livia Brito a paparazzi por golpearlo?

El especialista de la lente detalló que a pesar de la resolución del juez, sabe que ese dinero no llegará a sus manos pronto, ya que se espera que los acusados metan un amparo.

“Ya hay una resolución, el juez ya dictó que deben pagar el daño moral que me ocasionaron la señora Livia y su novio, entonces ya está la sentencia, sólo a esperar porque van a tratar de meter un amparo y hacer más tiempo… Espero que se cumplan los plazos, porque... cuatro años de distancia, ellos no han querido ni van a querer asumir la responsabilidad de lo que hicieron, por más que en entrevistas salgan y digan: ‘Sí, eso no debió de haber pasado’, solamente es de dientes para fuera", finalizó.

¿Por qué Livia Brito debe pagar a paparazzi?

Cabe recordar que todo este problema se originó cuando Ernesto Zepeda se encontró con Livia Brito y su entonces pareja, Mariano Martínez en una playa de Cancún y les empezó a tomar fotos.

La actriz, al ver al paparazzi, supuestamente mandó a su novio a quitarle la cámara y tras un pelea le quitaron su equipo, con el cual le pegaron en la cabeza.

El fotógrafo fue atendido, pero quedó con una cicatriz en el rostro y empezó con una denuncia en contra de sus atacantes, a quienes también acusó de robo por llevarse su cámara. Al respecto, la actriz se defendió en diferentes ocasiones alegando que estaban violando su privacidad, aunque se encontraba en un espacio público.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SUM 41 CANCELA FECHAS EN PA’L NORTE Y PUNK ROCK FEST! TE CONTAMOS LOS MOTIVOS