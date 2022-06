Kevin Spacey, acusado de delitos sexuales; se espera comparezca ante el tribunal de Londres

El actor Kevin Spacey fue acusado formalmente de delitos sexuales contra tres hombres en Gran Bretaña y se espera que comparezca ante un tribunal en Londres esta semana, dijo el lunes la policía británica.

Spacey, de 62 años, está acusado de cuatro cargos de agresión sexual y un cargo de hacer que una persona participe en una actividad sexual con penetración sin consentimiento.

Spacey debe comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres el jueves.

Los presuntos incidentes tuvieron lugar en Londres entre marzo de 2005 y agosto de 2008, y uno en el oeste de Inglaterra en abril de 2013. Las víctimas ahora tienen entre 30 y 40 años.

La Fiscalía de la Corona autorizó cargos contra Spacey el mes pasado.

Spacey, dos veces ganador del Premio de la Academia, fue interrogado por la policía británica en 2019 sobre las afirmaciones de varios hombres de que los había agredido. La ex estrella de "House of Cards" dirigió el teatro Old Vic de Londres entre 2004 y 2015.

Spacey ganó un premio de la Academia al mejor actor de reparto por la película de 1995 "The Usual Suspects" y un Oscar al actor principal por la película de 1999 "American Beauty".

Pero su célebre carrera se detuvo abruptamente en 2017 cuando el actor Anthony Rapp acusó a la estrella de agredirlo en una fiesta en la década de 1980, cuando Rapp era un adolescente. Spacey niega las acusaciones.

