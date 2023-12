Kate del Castillo afirma que la “chamaquearon” para llegar a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

Kate del Castillo revivió el encuentro que tuvo en 2015 con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán junto al actor Sean Penn, el cual califica como de las peores cosas que ha pasado por la traición que vivió por parte del actor estadounidense.

En entrevista con Yordi Rosado, la mexicana empezó a contar que el primer acercamiento con el capo fue por los abogados de él, quienes la buscaron para hacer una película.

“Por medio de mi mamá, hablaron a la ANDA para decir que me querían para una película internacional. Entonces mi mamá me habló, me acuerdo que estaba haciendo ‘Dueños del Paraíso’, una serie en Miami”, contó.

Kate fue en busca del primer acercamiento

La actriz detalló que les pedía el guion para saber más del proyecto, pues aún desconocía con quién estaba tratando.

“Pasaron dos o tres semanas y me volvieron a escribir, yo creo dijeron: ‘esta no nos va hacer caso, no nos va dar bola alguna hasta que no digamos quiénes somos’. Y entonces ya me dijeron: ’somos los abogados del señor Guzmán'", recordó.

Para Kate saber que en sus manos tenía una gran historia por contar fue como decidió aceptar reunirse con ellos, así que rentó un avión de Estados Unidos a México para el encuentro, ya que venía confiada porque en ese momento 'El Chapo' estaba preso y pensó que nunca saldría de la cárcel.

“Para mí era una oportunidad perfecta para contratar a un escritor, que lo escuchara a él de su propia boca, porque lo que él me decía era que le habían montado muchos muertitos y que él quería poner las cosas claras de las cosas que él sí había hecho”, dijo.

Oliver Stone participaría en el proyecto.

Del Castillo continuó la entrevista al decir que después se vio con la gente del director Oliver Stone ya que estaban muy interesados en contar la historia de Joaquín.

La actriz detalló que se juntó con dos directores más, pero que de último momento se sumó Sean Penn.

“Dije: ‘¡Perfecto!’. Ya tengo al actor de Hollywood, a los dos productores para que sepa este señor que voy en serio”, declaró.

El contacto entre ambos

En el lapso de los acuerdos para un encuentro con 'El Chapo' en la cárcel, el narcotraficante se logra escapar del penal del Antiplano, lo que hizo que Kate pensara que su película se venía abajo, pero fue todo lo contrario.

Después de un tiempo, la actriz retoma el contacto con la gente del capo y pactan verlo pero en persona.

“Empecé a textear con él, yo le mandé el primer mensaje… Me contestó: ‘Amiga’, no se qué…”, contó.

El momento de la traición

La protagonista de la ‘Reina del Sur’ expuso que le contó al señor Guzmán que iría a visitarlo con los productores y con el actor Sean Penn, pero en ese momento la actriz no sabía las intensiones de su colega.

“Sean se unió una o dos semanas antes de ir a verlo. Muy sospechosamente. Ahora digo que tarada fui. Creo que de lo que más de duele y arde en la vida fue que me chamaquearon tanto como Sean como los otros dos productores. Desde un principio fue como un plan que ellos hicieron y yo por mensa no lo vi desde un principio”, añadió.

Al momento del encuentro se había acordado empezar a preguntarle a Joaquín sobre la película, pero el discurso de los hombres que la acompañan cambió de última hora.

“Toda la dinámica cambió porque este idiota empezó a hacer unas preguntas que no debió de haber hecho. Y a él no le cayó bien”, detalló.

Por último, Del Castillo relató que en todo momento 'El Chapo' se portó bien con ella y que fue un caballero, pero Sean arruinó todo.

“La cosa ahí es que no quería hacer una mala cara, yo con ojos de que quería matar a Sean y no quería que se diera cuenta él”, finalizó al decir que no hizo nada ilegal a reunirse con el narco pues era un trabajo profesional.

