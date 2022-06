J Balvin y Christian Nodal protagonizaron pelea en Instagram tras 'broma' del reguetonero

J Balvin, cantante del género urbano, y Christian Nodal, intérprete del regional mexicano, protagonizaron una pelea en Instagram, luego de que el colombiano subiera una foto del look del sonorense y se comparara con él bajo la descripción "Encuentra las diferencias".

La broma no le hizo gracia al nacido en Caborca y se le fue a la yugular al reguetonero respondiéndole que se diferenciaban en el talento.

“Que yo sí tengo talento carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa”, escribió el joven sobre una foto de Balvin.

Tras dar réplica al cantante de 'Mi gente', el también compositor de 23 años subió una historia con la 'tiradera' que Residente dedicó a Balvin y añadió: "Yo también amanecí bromista".

Ante la defensa de Nodal, el reguetonero subió una imagen e historia con un filtro que decía "Belinda", un golpe que fue muy bajo para el mexicano, quien en febrero entre polémicas dio por finalizada su relación con la actriz y cantante.

La situación no paró ahí, y ofendido e indignado Nodal advirtió que le dedicaría una 'tiradera' al colombiano, luego de tacharlo como falso en lo que profesa sobre el tema de la paz.

"Miren, mi gente, este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores sube una foto para que hagan burla de mí donde claramente, y todo el mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierda muy fea que viví.

“Ahorita voy pa’ la cabina porque voy a grabar algo bien chingón que pienso sacar esta noche si todo sale bien o mañana temprano, o mañana en la noche para este compa que no ha aprendido. Te dio una patada en el culo Residente, no aprendiste, yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar porque yo uso botas vaqueras, son picudas, duelen mucho más. Ojalá que a mí sí me respondas, ‘Julito'.

“Eres un referente de todo lo que está mal en esta industria. ¿Quieres burlarte? ¿Hacer reír a la gente? Simplemente canta en un en vivo en tu Instagram, carnal. No subas cosas mías, de gente que no conoces.

“Y dime tú, ¿de qué sirve que llegues a tus conciertos llenos, super llenos, si tu música no llena nada?”, sentenció.

Balvin se pronunció comentando que ya no podía hacer bromas porque todo se lo tomaban a mal, y le pidió que la 'tiradera' en su contra fuera romántica para que le saque provecho, ya que según él, les funciona colgarse de su fama.

“Y si vas a sacar la tiradera que sea romántica, y que venda, y que rompa los streamings porque siempre les ha funcionado. Buena suerte, panita”.

Para rematar la situación, se hizo presente Residente, con un clip publicado en su cuenta de Instagram en el que muestra sus gorras y suena la canción de Nodal llamada "Limón y sal".

