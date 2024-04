Extranjeros pretenden cerrar restaurante en Puerto Vallarta, denuncia su dueño ¡Entérate!

#ernestocoppel #bandasmazatlan #notocarlabanda #gentrificacion #gringos #quejasdelruido #coppel #prohibirlasbandas #vallarta @chefjuliocastillon VALLARTA debe regular los precios airbnb y rentas hasta para muchos extranjeros ya es caro ,Y no me malentiendan no son todos , incluso muchos de mis clientes son extranjeros pero hay una parte de ellos los que les dicen LOS KARENS ( de todo se quejan) (y muy al estilo gringo demandan hasta por la mosca que respira ) No estoy de acuerdo con los cambios a nuestra cultura y que gente extranjera venga y nos quiera decir que les molesta y que no , es como si voy a tu casa y te digo que hacer y que no hacer TOTAL APOYO A LOS MUSICOS DE MAZATLAN Y LAS BANDAS NO SEAN DEJADOS #mazatlan #puertovallarta @Anais Belloso sonido original - Cheff Julio Castillon