Desmienten a ‘El Costeño’ de no querer atenderlo tras caer en un barranco

El pasado domingo, Javier Carranza ‘El Costeño’, sufrió un accidente carretero cuando la camioneta en la que viajaba se cayó a un barranco en el tramo federal México-Tampico, donde resultaron tres personas heridas, entre ellas el comediante, esto cuando regresaban de una presentación.

Las unidades de emergencia acudieron al lugar para brindarles el apoyo a los heridos y trasladarlos a un hospital del municipio de Calnali, donde el también actor, supuestamente exigió que él y sus acompañantes fueran llevados a un hospital de Hidalgo.

“Hubiéramos deseado que alguien autorizara el movernos a un hospital de Pachuca, Hidalgo, pero no hubo quién y tuvieron que venir desde CDMX a ayudarnos. (Así es esto de los abarrotes) ¡Gracias a Dios estamos vivos!”, declaró el actor en sus redes mostrando cómo quedó la unidad accidentada.

Lamentan declaraciones de ‘El Costeño’

Tras sus declaraciones en redes sociales, la Presidencia Municipal de Calnali, Hidalgo, lamentó sus palabras y decidieron dar su versión de los hechos debido a que sí le brindaron el apoyo necesario y se evaluó que no necesitaba el traslado a otro hospital.

“El médico de guardia determinó que por la lesiones presentadas no ameritaba traslado a otro nosocomio, por lo tanto no emitió hoja de referencia o traslado, es por ello que las ambulancias, en ningún momento se les negó el apoyo y auxilio. La ambulancias son para el traslado de enfermos y no brindan servicio de transporte público, que es el servicio y apoyo que solicitó el actor”, mencionó el municipio.

Tachan de prepotente a ‘El Costeño’

Las autoridades del municipio dijeron que también ‘El Costeño’ se mostró prepotente al exigir que se cerrara el hospital donde lo atendían por ser una figura pública.

“Lamentamos los comentarios vertidos en redes sociales por el comediante y ejerciendo nuestro derecho de réplica hacemos de su conocimiento que el señor Javier Carranza se mostró prepotente en todo momento exigiendo que se cerrara el centro de salud simplemente por ser una figura pública. Lamentamos que en su afán por llamar la atención del público denoste la imagen de nuestro municipio y su gente”, finalizaron.

