Chumel Torres asegura que no le pagará nada a Gloria Trevi ¡Entérate!

Luego de que se informara que Chumel Torres tendría que pagar alrededor de 500 mil pesos a Gloria Trevi por plagio y uso indebido de sus canciones, el creador de contenido respondió por medio de su cuenta de X, que no tiene que pagarle nada a nadie, pues no incumplió la ley en ningún aspecto.

“No tengo que pagarle nada a nadie. El alegato no procede porque nunca se lucró con los videos, porque nunca estuvieron monetizados. No soy nuevo en esto, cariños. Contraten mejores abogados para que no hagan el oso. No se metan con los nerds. We're fucking smart”, expresó el creador de contenido.

Por medio de un comunicado, la cantante informó que la ley falló a su favor por el plagio del tema 'Todos me miran', el cual fue usado con la letra modificada para criticar al político Manuel Velasco en el programa El Pulso de la República, de Chumel Torres.

“El día de hoy se ha resuelto la infracción en materia de comercio que promovió en contra de José Manuel Torres Morales, conocido públicamente como Chumel Torres, tramitada ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. En esta resolución se determina declarar a Chumel Torres como infractor por la reproducción no autorizada de su obra musical titulada ‘Todos me miran’, y con fines de lucro”, se informó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MUERE LA PRIMERA PERSONA POR SÍNDROME GUILLAIN-BARRÉ EN MÉXICO