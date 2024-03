Belinda fue operada de emergencia por un tumor ¿Tiene cáncer?

Belinda fue operada de emergencia ante la presencia de un tumor, el cual fue extraído y mandado a analizar para descubrir si se trataba de cáncer, así lo revelaron los padres de la cantante.

Las alarmas sobre el estado de salud de la artista de 34 años de edad se encendieron luego de que el pasado 21 de marzo diera a conocer que cancelaba su presentación en la Feria de Coatzacoalcos, Veracruz, que se llevaría un día después, esto por problemas de salud, pues incluso compartió una foto de su brazo, luego de ser canalizada en el hospital.

¿Qué problema de salud tiene Belinda?

Aunque aquella vez sólo se supo que había sido hospitalizada, ahora sus padres confirmaron que Belinda fue operado de emergencia, debido a un problema que surgió de un momento a otro y que tuvo que ver con un tumor que apareció, el cual fue removido.

“La verdad ha sido un momento difícil de salud. Beli sigue recuperándose despacito porque ha sido un tema de salud. Mi hija no puede viajar, está aquí en México recuperándose.

“Hay un doctor que le da el diagnóstico, hay un doctor que es el que le está dando tratamiento y fue un tema de salud de un día para otro que hubo que operar”, comentó para ‘Ventaneando’ Belinda Schüll, madre de la cantante, quien aunque no especificó en qué zona del cuerpo apareció el tumor, sí señaló que “se llevó a la analítica (biopsia) y fue negativo (a posible cáncer)”.

Por su parte Ignacio Peregrín, padre de Belinda, tampoco quiso dar más detalles sobre qué sucedió con Belinda, sólo indicó que aunque fue una emergencia, no pasó a mayores.

“Fue una emergencia, que tampoco yo entiendo los términos médicos y no me he traído un análisis (...) Ha sido nada, una cosa que dio un susto pero que afortunadamente no dio mayor problema”, comentó.

