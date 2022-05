Backstreet Boys y Gwen Stefani cerraron con broche de oro el Tecate Emblema 2022

Todo un éxito la primera edición del festival Tecate Emblema 2022 en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la CDMX.

Fueron varios artistas los que deleitaron a los espectadores, entre los que resaltan Sebastián Yatra, Morat, Danna Paola, Kenia Os, Danny Ocean, Diplo entre otros

En el acto protagónico, Backstreet Boys y Gwen Stefani se encargaron de brindar un gran espectáculo, convirtiéndose así, en los más aclamados.

La cantante estadounidense, se presentó el sábado dejando un buen sabor de boca entre los asistentes quiénes corearon sus canciones, además de que Gwen se llevó ovaciones al decir que estuvo practicando su español.

Stefani se presentó durante una hora y 20 minutos finalizando con ‘Hollaback Girl’, uno de sus mayores éxitos.

Por su parte, los Backstreet Boys subieron al escenario para cantar sus mejores éxitos tales como 'The Call', 'Everybody', 'Quit Playing Games', 'I Want It That Way' entre otros, lo cual tuvo gran recibimiento entre el público.

Actualmente, el grupo estadounidense está conformado por Nick Carter, Aj McLeen, Howie Dorough, Kevin Richardson y Brian Littrell.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHICHARITO HERNÁNDEZ, 'ANULADO' EN GOLIZA DEL FC DALLAS SOBRE EL LA GALAXY