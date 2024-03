"Si le gano a Benavidez, dirán ¿Por qué no te enfrentas a este otro?": Canelo Álvarez

El pugilista mexicano, Canelo Álvarez, piensa que si derrota a David Benavidez, el público no estaría satisfecho y seguiría exigiendo una pelea con alguna otra estrella.

De acuerdo con lo recabado por Michael Benson, Saúl aseguró que ha hecho todo en el boxeo, sin embargo, la afición seguirá cuestionando sobre sus rivales.

“Si le gano a Benavidez, dirán: ‘Oh, ¿por qué no te enfrentas a este otro tipo?’ Mira mi historia, he hecho de todo en el boxeo. Lo he hecho todo”, declaró Canelo en palabras recabadas por Michael Benson.

Cabe señalar que el boxeador de Jalisco tiene en puerta una pelea contra Jaime Munguía el próximo 4 de mayo en territorio estadounidense.

