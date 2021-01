Román 'Chocolatito' González: 'Ya logré todo lo que soñé'

El cinco veces campeón mundial en cuatro divisiones, Román González aseguró que los retos y coronas que vengan en su carrera serán una ganancia pues ya logró todo lo que había soñado con alcanzar en el ring.

'Chocolatito´González (50-2-0, 41 KO's) enfrentará por segunda ocasión al mexicano Juan Francisco Estrada (41-3, 28 KO's) en una batalla unificatoria por los títulos Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), así como el cinturón The Ring el 13 de marzo en el American Airlines Center de Dallas, Texas.

"Estoy bien contento, muy feliz, creo que no hay nada que seguir demostrando. Siento que ya llegué al tope de lo que tenía que llegar, alcancé mi sueño de ser campeón del mundo, lo que viene es ganancia. Voy con todo y estoy muy contento porque Dios me ha ayudado a estar donde estoy y me siento muy satisfecho por todo", declaró el nicaragüense en conferencia virtual del CMB.

Después de ocho años, Román le dará la revancha a Estrada pues el 17 de noviembre de 2012, Chocolatito se impuso por decisión unánime con tarjetas por 118-110, 116-112 y 116-112 en el Sports Arena de Los Ángeles, California, en una batalla por la corona Minimosca de la AMB.

"Ya conozco cómo boxea, todo se va a ver en el momento en el que suene la campana. Realmente va a ser una pelea muy dura y se va a ver eso en el momento de la pelea. Cuando uno se prepara lo mejor que puede física y mentalmente uno hace las cosas bien en el momento de la pelea. Todo se va a ver en el momento de la pelea, vamos a pelear con mucha inteligencia, dar golpes. Lo importantes es ir en buenas condiciones, que eso es lo que te va a ayudar en el momento de la pelea. Soy del tipo de rival que no me gusta hablar mucho, me gusta ver el momento de la pelea", aseguró González.

En su trayectoria, el campeón mundial Supermosca AMB ha derrotado a 20 púgiles tricolores, el último fue Israel González (25-4, 11 KO's) en la Ciudad de México el pasado 23 de octubre.

