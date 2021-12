Julio César Chávez Jr. previo a pelea vs Zegarra: 'Estoy enfocado y en buena condición'

El excampeón mundial Medio del CMB, Julio César Chávez Jr. (52-6-1-1NC, 34 KO’s), regresa al ring esta noche con el objetivo de comenzar el camino que lo vuelva a poner en las grandes ligas del pugilismo profesional.

Después de una ausencia de seis meses, el boxeador de 35 años de edad disputará su pelea profesional número 61 en su natal Culiacán, Sinaloa, ante el peruano David Zegarra (34-6, 21 KO’s), quien suma tres derrotas consecutivas, en una batalla en Semicompleto a 10 rounds.

“Pienso que con la experiencia voy aprendiendo más y tengo mejor técnica. Vamos a trabajar bien con la técnica y golpearlo para que se caiga, no sé si pueda ser rápido o muy tarde, pero vamos a tratar de dar buena pelea”, declaró el hijo de la leyenda del boxeo mexicano en conferencia de prensa.

En su última pelea, en junio pasado, Junior cayó por decisión dividida (77-75, 77-75, 77-75) ante la estrella de las Artes Marciales Mixtas, Anderson Silva. En noviembre de 2020 derrotó al ecuatoriano Jeyson Minda con un nocaut técnico en el cuarto asalto y previamente cayó ante su compatriota Mario Cázares, y en diciembre de 2019 frente al estadounidense Daniel Jacobs.

“Se me han visto cualidades en el ring y quiero probarme esta vez. La gente va a ver a alguien mejor, más enfocado, con una buena condición y algo diferente a lo que han visto”, aseguró Julio en declaraciones realizadas para JD Promociones.

“He tenido muchas desconcentraciones en las peleas por una u otra cosa, el entrenamiento debe ser físico, pero también mental y en eso he fallado un poco. Aunque parecen cosas insignificantes, capté que las distracciones me estaban estresando, cansando y no estaba en la pelea”, enfatizó.

Junior espera regresar a su mejor nivel deportivo para disputar una pelea por el título mundial y, si se da la oportunidad, disputar la pelea de revancha ante el mejor libra por libra del planeta, Saúl “Canelo” Álvarez.

