José Velázquez 'calienta' la pelea ante 'El General' Cuéllar: "Le he quitado el invicto a muchos"

Los ánimos se encendieron previo a la esperada pelea entre el invicto queretano David 'El General' Cuéllar y el chileno José 'Pancora' Velázquez, quienes se enfrentarán en un combate que promete dinamita.

El duelo, donde Cuéllar arriesgará su invicto y su posición en las clasificaciones mundialistas, se ha calentado con las declaraciones de Velázquez. “Le he quitado el invicto a muchos jóvenes. Sé que obviamente tengo mi edad, pero no saben cuánto entrené para esto. Vengo a dar la pelea que ustedes se merecen, como están acostumbrados. Van a ver a un chileno muy picante. ‘El General’ puede estar aquí con todo su ejército, a mí me basta con estar aquí con mi hijo y esposa para llevarme su título”, afirmó Velázquez.

Por su parte, Cuéllar, monarca internacional de peso gallo, respondió con firmeza: “¿Qué puedo decir? ¿Que estoy bien preparado? Eso es lo que todo mundo decimos, que estamos bien preparados. Por eso estamos aquí, por eso estamos en una pelea, porque sabemos que venimos bien preparados. Tenemos meses de preparación, pero lo que sí puedo decir es que de aquí no se van a llevar nada. No se van a llevar nada porque esto me lo he ganado con mucha dedicación, con mucho entrenamiento igual que él probablemente. He estado entrenando con esa hambre que aún tengo de querer ser grande”.

Cuéllar añadió: “Entonces de aquí pues no se va a llevar nada, probablemente haga una buena pelea y eso espero, que haga una buena pelea. Vamos a hacer también de nosotros lo mejor para que sea una pelea muy atractiva para todos. Pues nada, le vamos a regalar un espectáculo impresionante y a mi compañero le vamos a regalar una derrota porque no por haberle quitado el invicto a otros boxeadores saldrá con la mano en alto ya que nunca ha peleado con ‘El General’ Cuéllar, entonces es muy difícil que lo consiga”.

La cartelera, organizada por Latin KO Promotions junto con Cancún Boxing y Julio César Chávez Promotions, se transmitirá en vivo desde el Auditorio Municipal de Tijuana a través de la señal de Canal 5 en los viernes de Box Televisa a las 10:00 de la noche.

