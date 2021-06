JC Chávez sobre pelea vs Camacho Jr.: 'Estoy un poco preocupado, pero arriba del ring me la voy a rifar'

Julio César Chávez aseguró que sí está preocupado por lo que pueda pasar en su pelea de exhibición ante Héctor 'Macho' Camacho Jr, sin embargo aseguró que dará lo mejor de sí mismo.

"Va a pasar lo que Dios quiera, pero no voy a hacer quedar mal a nadie de los que vayan al Estadio Jalisco, voy a hacer una exhibición del agrado de toda la gente y si tengo que morirme arriba del ring, pues que a toda madre", aseguró en entrevista con TUDN.

En ese sentido, Chávez dijo esta consciente de las consecuencias de la pelear debido a su edad, pero está decido llevarla a cabo pese a los riesgos.

"He sentido un poco de temor hacia mí mismo, sé del peligro que corro, es una exhibición, pero mi nariz, un mal golpe me puede venir un derrame cerebral, debo de tener mucho cuidado, pero ya la acepté, ya estoy hasta el cuello, pero ahora debo sacar lo mucho o lo poquito que me queda del gran campeón mexicano", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: MANNY PACQUIAO 'INTIMIDA' A ERROL SPENCE JR. CON UNO DE SUS ENTRENAMIENTOS