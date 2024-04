David Benavidez le llama "sacatón" a Canelo mientras estaba ebrio en plena transmisión

David Benavidez, reconocido boxeador, generó controversia al realizar comentarios en estado de ebriedad acerca de 'Canelo' Álvarez, a quien llamó "sacatón".

Estas declaraciones se produjeron después de que se le preguntara sobre las cifras millonarias que pedía para enfrentarse a Álvarez, oscilando entre 150 y 200 millones de dólares. En una entrevista con el canal ESNEWS, Benavidez afirmó: "A mí no me sorprende porque él es un sacatón".

Posteriormente, Benavidez se disculpó por su comportamiento al ser captado en estado de ebriedad por la televisión durante el incidente en Las Vegas, Nevada. En sus redes sociales, expresó: "Quiero tomar esta oportunidad para disculparme con todos mis fanáticos y con la gente que me vio la otra noche borracho. Tomé demasiados tragos y me comporté como un bobo. Esto no volverá a suceder de nuevo".

A pesar de la controversia, Benavidez es considerado el retador obligatorio de 'Canelo' Álvarez. Sin embargo, el mexicano ha decidido no enfrentarse a él, optando en su lugar por Jaime Munguía como oponente para el próximo 4 de mayo en la T Mobile Arena de Las Vegas.

La comunidad del boxeo ha estado atenta a las declaraciones y acciones de Benavidez, quien, a pesar de su talento en el ring, ha generado titulares por situaciones fuera de él. Las disculpas públicas han sido recibidas de manera mixta por los fanáticos y la opinión pública en general.

