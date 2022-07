Andy Ruiz previo a su pelea ante King Kong Ortiz: ‘No estoy aquí para lucir bien’

Durante su primer cara a cara ante Luis ‘King Kong’ Ortiz, Andy Ruiz declaró que no está en el boxeo para lucir un buen aspecto físico o bajar de peso, sino para pelear y ganar.

“Este no es un concurso de levantamiento de pesas, así que he estado volviendo a lo que originalmente me convirtió en un campeón. No estoy aquí para perder o lucir bien”, dijo Destroyer.

Además, Andy Ruiz dijo que su cambio de entrenador de Canelo Team a Alfredo Osuna, donde con Eddy Reynoso lució un cambio físico notable, se dio porque quería trabajar con Osuna.

También, agregó que estos entrenamientos le sirvieron y era lo que necesitaba para su pelea ante King Kong, pues Alfredo entrena a pugilistas zurdos.

“Quería trabajar con Alfredo Osuna hace mucho tiempo, simplemente no era el momento adecuado en ese momento. Él está acostumbrado a entrenar para peleadores zurdos. Siento que esto es exactamente lo que necesitaba para esta pelea.

"Mi equipo sacará lo mejor de mí. Puede que esto no llegue hasta el final, pero estoy preparado para las 12 rondas. Vamos a conseguir esta victoria pase lo que pase el 4 de septiembre”, finalizó.

La pelea de Andy Ruiz ante Luis ‘King Kong’ Ortiz será el 4 de septiembre en la Cypto Arena de Los Ángeles, California.

