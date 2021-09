Manuel Rodríguez sobre Chicago Cubs: 'Mi plan es ganarme un puesto el próximo año'

Toda una vida llena de sacrificios y trabajo duro fue recompensada luego de que Manuel Rodríguez cumpliera el sueño de debutar en las Grandes Ligas. El 30 de julio del 2021 quedará marcado en la vida del serpentinero, así como del deporte del estado de Yucatán como el debut del primer yucateco en la Gran Carpa. El pitcher de 25 años quiere tener un gran cierre de temporada para así poder ganarse un lugar en el roster inicial del próximo año.

“Quiero demostrarles que puedo ser una pieza para el futuro. Trato de dar lo mejor de mí en cada oportunidad que me dan para que ellos puedan confiar en mí para un relevo la próxima temporada. Mi plan es terminar fuerte para ganarme un puesto el próximo año”, dijo el relevista de los Chicago Cubs en entrevista con RÉCORD.

Antes del inicio de septiembre, ‘Manny’ registró 14 apariciones con 13.2 entradas de labor. El lanzador tiene récord de 3-2 en trabajo de relevo, sumó 13 ponches y un salvamento en su cuenta. Con el mes patrio frente a él, el yucateco puede mejorar aún más sus números para entrar en la consideración de David Ross para el 2022.

“Me he sentido muy bien. Me he estado adaptando a la Liga, es un nivel muy fuerte y uno tiene que hacer ajustes diarios. Tenemos que tomar todo lo que está a nuestro alcance en el tema de tecnología, reportes de los bateadores y la experiencia de mis compañeros. Todo eso lo he agarrado y me ha ayudado para ir mejorando día a día”, dijo Rodríguez sobre sus primeros pasos en el mejor béisbol del mundo.

El mexicano se fue en 2015 como Novato del Año de la Liga Mexicana de Beisbol con los Leones de Yucatán. El serpentinero tuvo marca de 4-0 con un porcentaje de carreras limpias de 1.84 en 49 entradas de trabajo. Desde entonces forma parte de los equipos afiliados de los Cubs y fue seis años después que tuvo su gran oportunidad.

“Es un proceso difícil, temporada tras temporada, año tras año, pero todo eso te ayuda para que cuando llegues a Grandes Ligas estés preparado mental y físicamente. A pesar de que ha sido difícil, lo he disfrutado. He aprendido de cada año, de cada circunstancia buena y mala, de cada lesión que he tenido y eso me ha servido para lograr estar aquí en donde yo estoy”, concluyó.

