NBA: Karl-Anthony Towns perdió a siete miembros de su familia por Covid-19, incluida su madre

El Covid-19 ha pegado con fuerza a la familia del pivot de Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns, luego de que siete miembros de su familia fallecieran por complicaciones del virus, incluidad su madre de 58 años.

Fue una batalla de un mes la que tuvo que librar la madre de Towns hasta que finalmente falleció el 13 de abril y desde esa fecha el jugador no había tenido actividad hasta su regreso en el partido contra Pistons que ganaron por 111-101.

El pivot reconoció que su vida cambió para siempre desde ese momento y que no podrá volver a ser el mismo.

"Es posible que me vean sonriendo y esas cosas, pero ese Karl murió el 13 de abril. Nunca volverá. No recuerdo a ese hombre. No conozco a ese hombre. Estás hablando con mi yo físico, pero mi alma fue asesinada hace mucho tiempo", declaró towns a los medios.

"Ni siquiera reconozco la mayoría de mis otros partidos y los años que he jugado y cómo me sentía esos días. Sólo sé lo que sucedió a partir del 13 de abril", comentó.

