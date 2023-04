WrestleMania 39: Logan Paul y Seth Rollins prometen entretenimiento de altura

En las ya de por sí siempre iluminadas noches de la Meca del Entrentemiento, las más grandes estrellas son atraídas por un faro irresistible: WrestleMania. Como ya es una costumbre, celebridades forman parte del espectáculo mayor de WWE y no sólo como un mero acompañamiento, sino integradas en la cartelera.

Logan Paul es todo y nada a la vez: actor, youtuber, boxeador y ahora luchador. Y aunque parezca que sus millones de seguidores son razón suficiente para meterlo en una pelea frente a uno de los pilares de la compañía, Seth Rollins, lo cierto es que en esta faceta, el polémico astro no ha decepcionado.

Con un entrenamiento a la altura de profesionales y un personaje que lo ayuda en su faceta ruda, Logan de a poco se ha ido ganando el respeto de la afición al wrestling. Como ejemplo de su compromiso están sus buenas actuaciones en Crown Jewel del año pasado y en el más reciente Royal Rumble.

Sin embargo, hoy debe superarse a sí mismo para seguir dentro del roster de la empresa de los McMahon. El lazo entre Paul y WWE termina tras su pelea ante Rollins en WrestleMania 39, realizada en el SoFi Stadium, de Inglewood, a poca distancia de Hollywood.

Esta misma semana, el youtuber se presentó en el show de Ariel Helwani, su colega en la red social, y destacó su entrega a la lucha libre, por lo que no ve una salida en corto plazo del deporte espectáculo.

"Creo que es poco probable (que ya no firme con WWE). Soy un buen empleado", comentó Logan, quien debutó el año pasado, también con una lucha en WrestleMania, en la que se midió a Los Mysterio, al lado de The Miz.

Para la edición en Los Angeles, su rival es uno de los rostros dominantes en los últimos años. Seth Rollins, lejos del poder mediático de Roman Reigns, es para muchos aficionados quien realmente ha cargado con el peso de la compañía. Ya sea técnico o rudo, el exmiembro de The Shield es un show sobre el ring y también con el micrófono.

La emoción está garantizada en la casa de los Rams. Mientras que el famoso 'Freakin' es un maestro del pancracio, Logan presume de buenas habilidades, tanto a ras de lona como desde las cuerdas, con lo que no es una locura pensar en que la Lucha de la Noche será entre ellos.

WRESTLEMANIA, HOGAR DE CELEBRIDADES:

LA PIONERA

Cyndi Lauper es cantante, símbolo de los 80 y aficionada a la lucha libre. La intérprete de 'Girls Just Want to Have Fun' estuvo en el Madison Square Garden la noche del 31 de marzo de 1985 cuando la historia de WrestleMania inició.

IRON MIKE

Mike Tyson llevó la polémica al ring de WrestleMania XIV cuando salió enfundado en los colores de DX y terminó traicionando a Shawn Michael para que Stone Cold Steve Austin se proclamara como el Campeón de la WWF.

EXPRESIDENTE

La Batalla de los Millonarios fue un Storyline de WWE en 2007 en el que Vince McMahon puso todo su empeño por llevar a los planos estelares. Su lucha de ego contra Donald Trump terminó por costarle la cabellera.}

TOUCHDOWN

Rob Gronkoswki se sintió como pez en el agua durante sus dos participaciones. En 2017 ayudó a Mojo Rawley a ganar la Batalla Rea y apenas hace dos años fue el host de WrestleMania 37, en la que ganó el título 24/7.

CONEJO BUENO

Bad Bunny tiene una profunda pasión por WWE y en años recientes ha quedado en evidencia luego de que el cantante puertorriqueño se convirtiera en luchador de tiempo parcial, incluso con WrestleMania en su palmarés.

