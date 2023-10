Tiago Volpi fue uno de los protagonistas de un conato de bronca al término del partido entre Toluca y Querétaro, donde el portero de los Diablos se hizo de palabras y empujones con integrantes del cuerpo técnico de los Gallos y tuvo que ser separado para que el incidente no escalara.

Ante esta situación, el arquero brasileño aseguró que el altercado fue provocado por un directivo queretano, quien se habría molestado por el gol que anotó Volpi de penal y que consideró como "una falta de respeto".

“Estaba haciendo oración como siempre hago, termina el partido, viene una persona, un directivo y pienso que viene a saludar, cuando le doy la mano me la quita y me empieza a insultar, a decirme de cosas, que no conviene que diga para ustedes, porque son muy groseras, y dijo que faltaba al respeto a la playera del Querétaro”, dijo a los medios al témino del partido.

Sin embargo, el propio portero explicó que jamás le "faltaría el respeto" a Querétaro, pues es el club que le "ha dado todo", recordando que ahí dio sus primeros pasos en el futbol mexicano.

“Si hay una cosa que jamás haría es faltarle el respeto a Querétaro, es una institución que me ha dado todo, que hizo que todos ustedes me conocieran. Fue por Querétaro que vine, en Querétaro hice una linda parte de mi carrera, jamás voy a menospreciar o hacer algo con el Querétaro”, agregó.

