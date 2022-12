Qatar 2022: La prensa internacional reacciona a la eliminación de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana quedó del Mundial de Qatar 2022 porque tuvo peor diferencia de goles que su similar de Polonia. El fracaso de Gerardo Martino y compañía acaparó las portadas de los medios de comunicación nacionales e internacionales.

El Tri se quedó en la Fase de Grupos, lo que le pegó duro a todos los aficionados, pues desde el Mundial de Estados Unidos 1994 había llegado a los Octavos de Final.

Argentina: Olé reconoció que México fue mejor que Arabia Saudita, aunque no metió los goles que necesitaba para avanzar a la siguiente ronda: "La Tricolor jugó un partidazo en el segundo tiempo, metió dos goles en siete minutos, pero no le alcanzó. Los aztecas tuvieron casi en su totalidad la tenencia del balón, atacaron y movieron la pelota de un lado a otro, pero no fue suficiente".

Brasil: O Globo destacó el hecho de que México no llegó a Octavos de Final, por primera vez en 28 años. "Gerardo Martino anuncia salida de México: Mi contrato venció con el pitazo final"

España: La cabeza de la nota de Mundo Deportivo fue "México muere en la orilla en el final más cruel". El titular del diario AS fue "México acaricia la proeza, Arabia se va con el recuerdo de Argentina".

Italia: La Gazzetta dello Sport publicó "México, qué broma", señalando los errores de Henry Martín, Uriel Antuna e Hirving Lozano.

Inglaterra: The Sun dijo que el corazón de los mexicanos se rompió por la eliminación del Tri, que tuvo una "heroica lucha".

Francia: L'Équipe publicó que México mejoró ante Arabia Saudita, tras el "decepcionante" inicio empatando contra Polonia y perdiendo contra Argentina, aunque no le alcanzó para pasar de ronda.

Honduras: El diario Diez fue más crítico. "¡No hay ni cuarto partido! México, un paso atrás cuando preparaba el gran salto. No está en la elite".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN NACIONAL: AFICIONADO MEXICANO 'APARECIÓ' EN EL ARGENTINA VS POLONIA TRAS EQUIVOCARSE