Guillermo Ochoa tras el fracaso de México en Qatar 2022: 'Sería un error iniciar desde cero'

Luego de haber fracasado en Qatar 2022, Guillermo Ochoa reconoció que culminar el ciclo de golpe y comenzar desde cero sería un error todavía más grave para el futuro.

"Yo creo que por un resultado no puedes juzgar si se está avanzando o se está retrocediendo, hay cosas buenas que se están haciendo, hay que mantenerlas y las que no mejorarlas. Yo creo que sería un error y es un error que nos pasa cada cuatro años, decir oye el ciclo se acabó y hoy empiezas de cero, yo creo que ese es uno de los errores que por experiencia me ha tocado vivir, hay jóvenes que jugaron su primer mundial, hay jóvenes que ganarán experiencia y que habrá que mantenerlos y llevarlos para el próximo mundial porque no va a ser sencillo, no se va a jugar eliminatoria, se va a jugar solamente Copa Oro que todos sabemos el nivel que tiene, ojalá que podamos conseguir el poder ir a jugar a la Copa Asia, la Copa América, o jugar solamente los amistosos en Estados Unidos, eso no nos va a beneficiar y así como eso muchas cosas como el torneo local. Hay cosas buenas, no hay que desechar todo, hay gente con talento que va a tener que apretar porque cada vez se complica más a nivel mundial, hay selecciones que cada día se preparan más como Arabia", dijo Ochoa en zona mixta.

Siendo uno de los líderes del vestidor, el portero mexicano reveló lo que dijo en la charla grupal tras el encuentro en Doha.

“Orgulloso del grupo, del equipo, con la cabeza en alto, era lo que habíamos hablado antes del partido, que pasara lo que pasara, teníamos que darlo todo por nuestro país, obviamente el objetivo no era quedarte en esta ronda, pero a mi parecer siento que el equipo compitió bien en cada partido. Les dije que se sintieran orgullosos de lo que hicieron, que levantaran la cabeza, que de entrada no cualquiera puede vivir el mundial, que somos afortunados y privilegiados estar acá, que en un partido de futbol pueden pasar muchas, pero que se sientan orgullosos porque fue un partido bien jugado”, explicó.

Por último, habló de la deuda que tienen con más afición mexicana. “Agradecimiento nada más porque les queríamos dar una alegría, sabíamos que es el día de hoy lo único que habían pegado con penal que traje, pero queríamos que te sacaron porque en un mundial un grito de gol es lo más bonito que puede haber de tu país y queríamos darles esa alegría , claro que queríamos avanzar, pero el equipo dio la cara y sudó la playera por su país”, apuntó.

