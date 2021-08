El Ironman 70.3 no se gana en la natación

En la natación no se gana un Ironam 70.3 pero sí puede perderse, así lo asegura Joaquín Pereda, quien forma parte del equipo Mazda Team.

La primera experiencia de la gran competencia es enfrentarse al mar y el esfuerzo que significa vencer el primer reto de los tres que se presentan. Para lograr hacerlo con éxito, Joaquín pide calma y paciencia, hacer un check list de todo lo que necesitas (googles, gorra, chip, trisuit) y entonces poner en marcha lo aprendido.

“Lo primero que hay que entender (que el Ironman 70.3) es que es una prueba muy larga; que la competencia no se gana en la natación pero sí se puede perder en la natación, así que tranquilo, tómate tu tiempo, hazlo con calma y sé paciente”.

La calma y concentración se vuelven los aliados del atleta dentro de las aguas abiertas, no sólo para poder cumplir con la distancia requerida, sino también para salir ileso de lo que Joaquín llama un “deporte de contacto”.

“La natación en el triatlón es un deporte muy sucio, se convierte en un deporte de contacto. Lo mejor que puedes hacer es no montarte sobre los pies de la persona de enfrente”, relata.

Después, prosigue con las recomendaciones más importantes para no perderse en la inmensidad del mar…“La recomendación es hacer aguas abiertas porque ahí no hay pared ni piso que pisar; en aguas abiertas tu vas nade y nade sin tocar nada, así si practicas no te vas a desesperar.

“En una alberca vas viendo el piso y vas viendo una línea, es fácil ubicarte en alberca, cuando nadas en aguas abiertas tienes que ir asomando, así que en la alberca hay que ir asomando y buscar un objeto en específico simulando que estás buscando una boya, y otro punto que recomiendo es dar cinco o seis brazadas con los ojos cerrados, eso ayudará con la sensibilidad para ver si vas derecho o chueco”, agregó.

Una vez que hayas salido de la alberca es importante hacer buches con agua purificada para eliminar el sabor del mar o el lago, montarte a la bici, adaptarte durante los primeros 10 minutos al cambio biomecánico, consumir alimentación (60 u 80 gramos de carbohidratos por hora) y entonces seguir el plan que te ayude a terminar el Ironman 70.3 de Cozumel.

