El entrenamiento, la clave del éxito en un Ironam 70.3

Los días pueden parecer eternos cuando el objetivo de un Ironam 70.3 se encuentra en el camino. Sin embargo, la base para lograr hacer una excelente competencia será el entrenamiento.

Esas incontables horas nadando, rodando o corriendo, por eso, la disciplina juega un papel muy importante para poder lograr los objetivos.

“El objetivo debe ser claro y no puedes soltarlo, (lo que yo hago es) visualizarme cruzando la meta y que me vaya bien, sonriendo, haciendo mi mejor tiempo; obvio si no entrenas vas a llegar mal”, relató Miryam Morales, integrante del equipo de Mazda Team.

Miryam, quien es triatleta y vive los entrenamientos como parte de su día a día, asegura que lo más importante “es disfrutar el camino” mientras “trust the process (confías en el proceso)” que te llevará a cumplir un sueño.

Pero confiar en ese proceso, va más allá de solo pensarlo, debe ser un todo, “a la competencia llegas preparado, en tu mejor momento, sí cuesta, pero no se compara con todos los meses (de entrenamiento) que es ahí el verdadero reto”.

Ese reto diario debe estar cobijado por una persona que te guíe y conozca, para que te lleve a entregar lo mejor de ti.

“El entrenador tiene un plan y lo más importante es confiar en el proceso, en el equipo tenemos el lema de: trust the process; tienes que confiar en lo que tu entrenador está haciendo. Los atletas tenemos que confiar en los entrenamientos y metodologías de los coaches y seguirlos al pie de la letra”.

Con el Ironman 70.3 de Cozumel cada vez más cerca, Miryam comparte que es momento de simular todo lo que vas a encontrar, por ende será básico entrenar en plano, con calor, definir la alimentación e hidratación previa, durante y post, decidir la ropa y tenis a usar, las pantallas del reloj, las transiciones, entrenar sin música, en fin, todo lo que se pueda prevenir para que ese día no haya sorpresas.

El resto, tendrá que ser disfrute, pues con un entrenamiento hecho a conciencia y con todos los detalles bajo control, no habrá por qué preocuparse de más.

