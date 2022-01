Yareli Salazar: Primera mexicana que competirá en el Tour de Francia Femenil

La ciclista olímpica Yareli Salazar se convertirá en la primera mexicana en competir en el Tour de Francia, que este 2022 celebrará la categoría femenil después de 33 años de ausencia.

Salazar firmó un contrato por dos años con el equipo profesional italiano Ceratizit WNT, donde destacan la campeona del mundo de Scratch 2021, Martina Fidanza; y la monarca del mundo de Madison y mundial Omnium 2021, Katie Archibald.

“Para ellos (Ceratizit WNT) es muy importante que lleve los colores mexicanos, de hecho están impresionados con lo bonita que es la bandera y cómo se ve, cómo luce en el pelotón del equipo y también para ellos es muy importante que esté en el Tour de Francia, que es la primera edición para mujeres este 2022.

“Que esté ahí para ellos es muy importante y obviamente para mí. Ser la primera mexicana en competir en una vuelta tan importante a nivel mundial para mí es un orgullo”, dijo Salazar en conferencia de prensa.

El Tour de Francia femenil arrancará el 24 de julio en la Torre Eiffel y terminará siete días después en la Planche des Belles Filles, en el macizo de los Vosgos.

Yareli, quien conquistó la histórica plaza de Omnium para los Juego de Tokio 2020, sin embargo no pudo competir en esa prueba debido a decisiones de la Federación Mexicana de Ciclismo (FMC); espera que el ciclo olímpico para París 2024 no se vea manchado por problemas federativos.

“Confío mucho en que las cosas se van a arreglar y que el próximo ciclo va a ser justo. Es lo único que quiero que sea justo, que se haga el proceso como debe de ser, en las competencias que deben de ser, que se lleven a los mejores atletas posible, si es que clasificamos. Espero que todo sea mejor y que no pase otra vez lo que pasó en este ciclo”, declaró la sinaloense, quien demandó a la FMC por daño en el proceso para Tokio 2020.

La pedalista de 25 años de edad tiene la mira puesta en el Mundial de Pista que se disputará en octubre en Francia, certamen que repartirá los primeros puntos para el ranking olímpico.

“En mi caso quiero priorizar el Mundial de Pista, pero para ese mundial tengo que competir en Copas del Mundo y competencias internacionales que dan puntos para ranquearnos al mundial, que abre la puntuación hacia Juegos Olímpicos París 2024.

“Aún no tenemos un calendario real porque con esto de la federación no existe algo formal, pero con el equipo estamos teniendo esa libertad de que si surge una competencia me darán el permiso de participar”, explicó.

La Federación Mexicana de Ciclismo está suspendida por la Unión Ciclista Internacional (UCI) por no apegarse a su normativa en sus procesos electorales, por esa razón la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) es la que respalda a los pedalistas mexicanos en los trámites de licencias y registros para las competencias internacionales.

